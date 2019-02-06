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ثقافة وفنون

2019/02/06

2019/02/06


فنان سعودي : القلعة أفضل فنانة في الكون



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إمتدح الفنان السعودي يوسف السحاب الفنانة ندى القلعة وقال إنها أفضل فنانة في الكون ،وأضاف السحاب في مقطع فيديو بثته صفحة محبي وجماهير الفنانة عبر صفحتها على موقع فيسبوك ، إنه يتقدم لها بالتهاني بمناسبة عيد ميلادها متمنياً لها التوفيق .

ندي القلعة ردت على تهنئة الفنان السعودي بقولها بحسب صحيفة آخر لحظة: شكراً جميلاً الفنان السعودي المرهف يوسف السحاب على التهنئة اللطيفة ، وحقيقي سعدت بها مع أمنياتي لك بداوم التوفيق .

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        الواضح

        2019/02/06 at 3:05 م (UTC 2) رابط التعليق

        هكذا نحن نحتفي بأي اشادة خليجية حتي لو صدرت من حمار سعودي . مركب نقص سوداني خالص .وبعدين يجيكم واحد يركب مؤخرة صناعية ويتمسخر عليكم وتقعدوا تفنجطوا . تجاهلوا هذه التفاهات حتي لا يؤذونكم

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