خصص لها مبلغ (52) ملياراً (كاش) .. شاب بـ(فيسبوك) يطلب شراء (كلية)!

عرض شخص على صفحة بفيسبوك مبلغا ماليا كبيرا عبارة عن 52 مليار (كاش) سعرا لشراء كلية، محددا أن لا يتجاوز سن الشخص البائع الثلاثين عاما، مؤكدا أن المبلغ جاهز لمن يرغب بعد مطابقة المواصفات المطلوبة والفحوصات الطبية وتسليمه المبلغ نقدا وفورا، من جانبهم تدافع عدد كبير من متابعين الصفحة للردود على الشخص صاحب الطلب بالموافقة مع إرسال أرقام هواتفهم، مشيرين إلى حاجتهم الماسة لذلك المبلغ الكبير في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها وعدم توفر الكاش وبعضهم سخر من الموضوع بردود حادة بعض الشيء، فيما فضل البعض الآخر الاكتفاء بدعوات الشفاء للشخص المريض.
الخرطوم: محاسن
صحيفة السوداني