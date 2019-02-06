قال:نجد العُذر لبعض الشباب غير المُسيسيين في الاحتجاجات رئيس الوزراء يدعو لحوار مباشر مع الشباب ومنحهم الدور البناء في المستقبل

أكد رئيس مجلس الوزراء القومي، وزير المالية معتز موسى، أن الحكومة تجد العذر لبعض الشباب الذين خرجوا في الاحتجاجات الأخيرة اعتراضًا على الأوضاع المعيشية دون المسيسين منهم.
وقال معتز، خلال زيارته لوزارة النفط والغاز والمعادن أمس، “في هذه الفترة أجد فيها العذر لبعض أبنائي من الشباب الذين خرجوا في الاحتجاجات”، وأضاف “أنا لا أتحدث هنا عن المُسيسين والذين لهم أغراض أبعد من التعبير التلقائي بصرف النظر عن الطريقة التي تم بها التعبير”. وإشار إلى أن بعض الشباب اعترضوا على معاناة يجدونها في المعيشة بعد الرخاء الذي عاشته البلاد قبل انفصال جنوب السودان، وأشار إلى أن السودان كان دولة نفطية قبل الانفصال وقال “إلا أن الحياة بدأت في التغيير عقب الانفصال بما خلف ظواهر اقتصادية تمثلت في الغلاء والحصار”.
وأوضح موسى أن معظم الأسر يعولها موظفون ومغتربون ومعلمون، مقرًّا بضعف الراتب في الفترة الحالية وقال “الراتب حاليًّا ليس الراتب لأن الدولة أصبحت مضطربة”. وقال إنه يتفهم نظرة الشباب العميقة ووصفهم، ودعا لأهمية الدخول في حوار مباشر مع الشباب ومنحهم الدور البناء في المستقبل، وأشار إلى أن ذلك يعمل على حل كثير من المشاكل بالبلاد.
صحيفة الصيحة.
1 التعليقات
alkarazy
2019/02/06 at 6:28 م (UTC 2) رابط التعليق
والله كنت متوقع منك تشيل بشه في قفه وترميه في السوق!!!قفه جرجير ولاالبشير! سلطه مضروبه من ساسها لراسها هههههه قاعدين ليه؟؟؟ غرببه قاعدين لحسع!دم مافي حراره مافي سلطه لابسه طرحه اخ تفوووو لويطه