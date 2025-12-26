جبريل: اتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الإخوة المسيحيين في السودان وخارجه

اتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الإخوة المسيحيين في السودان وخارجه، بمناسبة أعياد المسيح عليه السلام، سائلاً المولى أن يعيدها عليهم وعلى الوطن بالخير والسلام والاستقرار.

و نؤكد أن هذه المناسبة المباركة تمثل محطة لتوحيد الوجدان الوطني و تعزيز قيم التعايش والتسامح والمحبة بين أبناء الشعب الواحد، وترسيخ روح الأخوة الوطنية التي تجمع السودانيين على اختلاف معتقداتهم وثقافاتهم.

وإذ نتمنى أن تحمل هذه الأعياد بشائر السلام والأمان، ندعو الجميع بمختلف معتقداتهم و انتماءاتهم الجهوية و الإثنية إلى الإعانة على توحيد الجبهة الداخلية و العمل حماية هذا الوطن المستهدف من كيد الأعداء و المتربصين للحفاظ على وحدة شعبه و ترابه.كما نجدد الدعوة إلى ترسيخ قيم التآخي والتراحم، والعمل المشترك من أجل سودان آمن يسع الجميع، ينعم فيه أبناؤه بالعدل و الوئام و الرخاء.