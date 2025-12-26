عقار يشدّد على ضرورة تعزيز قيم التسامح ونشر ثقافة السلام والمحبة بين كافة الأديان

شدّد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، على ضرورة نشر ثقافة السلام وتعزيز قيم التسامح الديني بين كافة الطوائف ونبذ الكراهية من أجل سودان آمن ومستقر.

ودعا عقار لدى مخاطبته الخميس القداس الاحتفالي بعيد الميلاد المجيد بالكنيسة الكاثوليكية إلى التمسك بالقيم الدينية لافتاً إلى أن العداءات التي طرأت بين الطوائف والأديان من صنع البشر أنفسهم وليست من الله وأن المعاملة الحسنة تمثل أسمى قيم الدين.

وقال سيادته إن الأديان جاءت لتهذيب روح البشر والسلوك الإنساني وفقا للمحبة والاحترام المتبادل بعيداً عن أي تعال ديني.

وحيا نائب رئيس مجلس السيادة الشعب السوداني ووصفه بأنه شعب عظيم ومسالم محب لدينه وربه يمقت العداوة ويحب السلام.