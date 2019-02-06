تعهدت بمُتابعة الإجراءات إلى حين اكتمالها وزيرة التربية تستعجل الجهات المعنية بنشر نتائج تحقيق وفاة معلّم خشم القربة

استعجلت وزارة التربية والتعليم العام، الجهات العدلية المعنية بإجراء ونشر نتائج التحقيق في حادثة المعلم أحمد الخير من مدرسي المرحلة الثانوية بولاية كسلا محلية خشم القربة الذي توفّي في معتقلات جهاز الأمن.
وأكدت وزيرة التربية والتعليم العام مشاعر الدولب في بيان تحصلت “الصيحة” على نسخة منه أمس، تضامن وزارتها مع أسرة المعلم الراحل ومع المعلمين في كافة قضياهم وتعهدت بمُتابعة إجراءات التحقيق إلى حين اكتمال الاجراءات.
وقالت الوزيرة في البيان “لقد ظللنا طيلة اليومين الماضيين على تواصل مع كافة الأجهزة المعنية ومع الإخوة في نقابة المعلمين والاتحاد المهني للمعلمين، وتواصلنا مع وزير العدل رئيس لجنة تقصي الحقائق ومع السيد النائب العام”.
وقطعت بدعم وزارة التربية والتعليم اللامحدود لقضايا المعلمين وانحيازها التام لهم إيمانًا منها بحقوقهم العادلة في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية وفقاً للقانون بعيداً عن أعمال التخريب، وأكدت على الدور الوطني الذي ظلت تلعبه شريحة المعلمين في خدمة قضايا المجتمع والانفعال بهمومه المختلفة، وأعربت عن حزنها لرحيل المعلم أحمد الخير.
صحيفة الصيحة.