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اقتصاد وأعمال

2019/02/06

2019/02/06


توسعة جديدة لمصفاة الخرطوم للنفط بواقع تكرير “150” ألف برميل يوميًّا


نفط - غاز - بترول - بنزين - وقود

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تفقد وزير الدولة بالنفط والغاز والمعادن المهندس، سعد الدين حسين البشرى، مصفاة الخرطوم للاطمئنان على التوسعة الجديدة للمرحلة الثالثة لمصفاة الخرطوم وتستهدف سعة تكريرية تبلغ 150 ألف برميل في اليوم.

ودعا البشرى، خلال زيارته المصفاة أمس، المستثمرين والممولين للاستثمار فى القطاع ووصفه بالحيوي والمهم، مؤكدًا اهتمام الدولة بمرافق النفط الإستراتيجية وهموم الناس فى ما يتعلق بتوفير وانسياب المشتقات النفطية بالصورة المطلوبه.

وقطع البشرى بأن العمل فى المصفاة يمضي بصورة طيبة، وأكد أنه لم يتوقف منذ اكتمال عمليات الصيانه فى يونيو من العام الماضى.

صحيفة الصيحة.

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