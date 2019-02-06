لقاء مُرتقب بين الحكومة ووسطاء سلام دارفور

كشفت الحكومة، عن ترتيبات لعقد لقاء يجمعها مع وسطاء سلام دارفور (الوساطة الأفريقية والقطرية) لتحديد موقف مفاوضات السلام في الإقليم، في وقت أكدت فيه حرصها على استكمال سلام دارفور عبر قنوات الحوار الجاد.
وقالت مصادر حكومية مطلعة في تصريح لـ”المركز السوداني للخدمات الصحفية” أمس، إن الحكومة لم تتلق أي دعوة من الوسطاء بشأن التفاوض بعد انسحاب حركتي العدل والمساواة ومناوي من الجولة التي كان من المقرر قيامها منتصف يناير الماضي، ونوهت إلى أنه يجب توضيح موقف مفاوضات سلام دارفور.
وأكدت المصادر أن الحكومة ما زالت متمسكة باتباع قنوات الحوار السلمى لإقناع متمردي دارفور بالانضمام للسلام عبر وثيقة الدوحة.
الصيحة.
1 التعليقات
الكوشى
2019/02/06 at 6:43 م (UTC 2) رابط التعليق
أسأل الله أن يرسل صواعق وأعصاير وفيضانات وتماسيح وأفاعى وعقارب وأمراض وأوبئة وحرائق
تدمر من يحمل السلاح ومن يفاوض من يحمل السلاح ومن يقتل الشعب المسالم الذى لا يحمل السلاح