اعلان الفائزين بجائزة الطيب صالح الأربعاء المقبل

يعلن مجلس أمناء جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي برئاسة بروفسيور علي محمد شمّو الأربعاء الموافق الثالث عشر من فبراير الجاري أسماء الفائزين في محاور الجائزة الثلاثة الرواية، القصة القصيرة، والدراسات النقدية عبر مؤتمر صحفي، إضافة للكشف عن شخصية العام لهذه الدورة .
وقد شارك في التحكيم و تقديم الأوراق العلمية والشهادات عن التجارب الإبداعية نخبة من النقّاد والكتاب كان منهم علي سبيل المثال الدكتور واسيني الأعرج من الجزائر، الدكتور سلطان القحطاني من السعودية، الدكتور سعيد يقطين من المغرب ومن الكويت د. ليلى العثمان وغيرهم من الأسماء المعروفة من مصر والأردن والعراق وسوريا ولبنان وسلطنة عمان وإريتريا وتشاد.
ودرجت الجائزة على إستضافة عدد من الأسماء المعروفة في عالم الأدب والفكر من مختلف دول العالم كما تشرفت بحضور شخصيات مرموقة لها مكانة رفيعة في المشهد الأدبي والسياسي في الوطن العربي، منهم الرئيس التونسي السابق دكتور المنصف المرزوقي وسعادة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة الاماراتي والشيخ حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة القطري والشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة التراث البحرينية وغيرهم من الشخصيات المعروفة التي أثرت الساحة الأدبية .
يشار الى أن جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي في دورتها التاسعة للعام 2018م كانت قد تلقت مشاركات من خمس قارات حول العالم في المحاور المذكورة ومحور الدراسات النقدية الذي أُختير له موضوع “التأثير المتبادل بين العولمة والكتابة الإبداعية” بلغ عددها 568 مشاركة من 26 دولة وقد فرغت لجان التحكيم الداخلية والخارجية التي تم تكليفها خلال هذه الدورة من أعمالها بحسب الجدول الزمني الموضوع.
الجدير بالذكر أن مجلس أمناء جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي التي اطلقتها شركة زين للإتصالات في العام 2010 تخليدا لذكرى الأديب العالمي الطيب صالح يضم إلى جانب رئيس المجلس بروفيسورعلي شمو كلا من الأستاذ مجذوب عيدروس الأمين العام للجائزة، بروفيسور محمد المهدي بشرى، بروفيسور عبد الله حمدنا الله، بروفيسور إدريس سالم الحسن، بروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه، الإستاذ إبراهيم اسحق إبراهيم، الأستاذ إبراهيم أحمد محمد عثمان الميرغني والأستاذ صالح محمد علي .
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