مقتل شاب بصعقة كهربائية من شاحن هاتفه

عثر على عامل مصنع في تايلاند ميتاً جراء صعقة كهربائية، حيث كان يشحن هاتفه ويستخدم سماعات الأذن في الوقت نفسه.
كان كريتيسادا سوبول، البالغ من العمر 24 عاماً، قد استلقى على فراشه، وقد وصل هاتفه من ماركة “سامسونغ” بشاحن رخيص إلى وصلة كهربائية خارجية.
وبحسب التقارير بدا وكأنه كان يستمع إلى الموسيقى أو يتحدث إلى شخص ما، حيث إن الميكرفون كان موضوعاً فوق شفته، وفقاُ لموقع “ميرور”.
وكان صاحب العقار قد زار الغرفة في صباح اليوم التالي الذي وافق الأحد الماضي، ووجد جثمان الشاب بلا حياة، مع علامات احتراق حول أذنيه.
ووصلت الشرطة من مركز شرطة فان ثونغ في تشونبوري بتايلاند ونقلت الجثة من العقار، وتم إرسالها لإجراء فحص تشريحي.
وقال قائد الشرطة جاليوك بولثونغ إن الشرطة تعتقد أن كريتسيدا أصيب بصعقة كهربائية قاتلة أثناء استخدام السماعات وشحن الهاتف الذكي في نفس الوقت.
وقال: “نحن نعتقد أن دارة قصيرة تسببت في وفاته أثناء اتصاله بشخص ما أو الاستماع إلى الموسيقى”.
وألقى ضباط الشرطة باللوم على الشاحن ضعيف الجودة ما تسبب بحادثة الوفاة.
وحذّر من أن الكثيرين قد يتعرضون للخطر باستخدامهم محولات شحن رخيصة، لا يتم تصنيعها من الشركة المصرح لها.
العربي الجديد