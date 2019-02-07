بالفيديو .. محمد عبده يعلق على “تجاهل” تركي آل الشيخ لمصافحته

ظهر الفنان السعودي محمد عبده، في لقاء تلفزيوني حيث علق على ما وصف بـ”تجاهل” رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، لمصافحته خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي.
ظهر الفنان السعودي محمد عبده، في لقاء تلفزيوني حيث علق على ما وصف بـ”تجاهل” رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، لمصافحته خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي.
ورد عبده على سؤال مذيع القناة، قائلا: “أنا ما أعرف أي شيء تقصد.. أنا ما أتعامل مع السوشيال ميديا”، في إشارة منه إلى انتشار فيديو يوثق تلك الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح الفنان السعودي أن ثمة علاقه صداقة تجمعه بآل الشيخ.
يذكر أن جمهور الفنان السعودي محمد عبده غضب بشدة بعد انتشار فيديو تجاهل فيه آل الشيخ مصافحة محمد عبده والاكتفاء بمصافحة الداعية السعودي عادل الكلباني الذي كان يجلس بجوار “فنان العرب”.
في سياق آخر كان تركي آل الشيخ، رئيس نادي بيراميدز المصري، قد نشر أغنية جديدة لتشجيع الفريق، وتقول كلمات الأغنية “الحلم من حق الجميع وها نلمس النجوم”.
سبوتنيك