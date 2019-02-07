هارون يخاطب ورشة تعمير حزام الصمغ العربي

أكد مولانا احمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان لدى مخاطبته ورشة حزام الصمغ العربي فرص وخيارات التكيف مع متغيرات المناخ بحزام الصمغ العربي بحضور وزير الإنتاج والمدير العام للغابات ومشاركة ولايات الحزام، أكد أن مشروع تعمير حزام الصمع العربي من أهم استراتيجيات الولاية في تحسين سبل كسب العيش وبناء اقتصاد قوي يساهم في محاربة الفقر .
وأشاد هارون بجهود الهيئة القومية للغابات و باختيارها الولاية لإنعقاد الورشة
وتناول الاستاذ محمد حامد سليمان وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية الدور المهم للغابات وكيفية حمايتها موضحا جهود الولاية في تعمير حزام الصمع العربي
وأوضح د.محمد علي الهادي المدير العام للهيئة القومية للغابات أن الورشة تعني بتعمير حزام الصمع العربي ودور ومبادرة الولاية في تعمير أكثر من مليون فدان للمساهمة في تخفيف حدة الفقر
و أكد أن الغابات تدعم مبادرات الولاية وتعميمها علي ولايات السودان وتقدم بالشكر لكل المنظمات التي دعمت برامج الغابات
وتناول الاستاذ برعي بلة الحسين مستشار برنامج خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات تجربة المشروع بالسودان في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ علي الكربون والتغيرات المناخية
وتطرق الي أنشطة المشروع بالتركيز على تعمير حزام الصمع العربي بشمال كردفان
ودعا الي ضرورة الشراكة بين المواطنين والقطاع الخاص لتنفيذ البرنامج
وقدمت في الورشة اوراق تناولت تجربة شمال كردفان في تعمير حزام الصمع العربي ودور الجمعيات للتكيف عبر برنامج خفض الانبعاثات بالإضافة إلى دور البحوث الزراعية في تطوير الحزام .
وكالة سونا للانباء