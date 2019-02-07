الإعلان عن خطبة النجمة جنيفر لورنس

تمت خطبة نجمة السينما الأمريكية والحائزة على جائزة أوسكار، جنيفر لورنس، لصديقها كوك ماروني، وهو مدير معرض للأعمال الفنية.
وأكد وكيل لورنس، نبأ خطبتها إلى ماروني، البالغ من العمر 34 عاما، حسبما ذكرت مجلة “بيبول”.
وشوهدت لورنس مرتدية خاتما كبيرا، وتستمتع بما يبدو أنه حفل عشاء مع ماروني في مطعم فرنسي في نيويورك مؤخرا، وحصلت جنيفر لورنس على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الرومانسي الكوميدي “المعالجة بالسعادة”.
وكانت لورانس صدمت محبيها ومتابعيها بسلوكها خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار المقام على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، وظهرت لورانس وهي تحمل قدحا من النبيذ بيدها وتمشي على المقاعد وبدا عليها السكر إثر تناولها الخمور.
وردت لورنس على منتقديها عبر حسابها الشخصي “فيسبوك”: “لا أعرف حقا من أين أبدأ، هذا الأمر ليس سخيفا فقط ولكنني أعتبره إساءة بالغة”.
سبوتنيك