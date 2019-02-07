مشار يأمر قواته بوقف جرائم العنف الجنسي

أصدر رئيس الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة بجنوب السودان رياك مشار، أوامر لقواته بعدم ارتكاب جرائم العنف ضد النوع والعنف الجسدي المتعلق بالنزاع. وتتهم المنظمات الإنسانية كلاً من الحكومة والمعارضة بارتكاب فظائع متعلقة بجرائم ضد حقوق الإنسان منذ اندلاع القتال في 2013.
وحذر مشارفي بيان له، الأربعاء، كل أعضاء المعارضة المسلحة من ارتكاب جرائم العنف ضد النوع من اغتصاب واستعباد جنسي ودعارة قسرية والحمل القسري والزواج القسري أو أي شكل من أشكال العنف.
ودخل الأمر حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد الماضي، وتابع البيان “على جميع القوات الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي التي يرتكبها جنود المعارضة عبر قياداتهم. وأعطى القرار القادة الميدانيين سلطات منع جرائم العنف الجنسي في المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة.
وهدد القرار، بحسب راديو “تمازج” بإجراءات تأديبية فورية تشمل إجراءات إدارية وقضايا، ضد من يخالف القرار، فيما أكد مشار التزام الحركة بمعالجة قضايا الإفلات من العقاب على جرائم العنف الجنسي.
ويعاني الآلاف من المواطنين في جنوب السودان غالبيتهم من النساء والأطفال من اضطرابات عقلية والوصمة، نتيجة للفظائع التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية التي استمرت لخمس سنوات
شبكة الشروق.