“الاسكان” يتبنى إنشاء شبكة قومية للمأوى

قرر الصندوق القومي للإسكان والتعمير تبني مشروع لإنشاء شبكة قومية للمأوى بمشاركة كل الشركاء والجهات العاملة والناشطة في مجال الإسكان والتعمير بالبلاد، من مؤسسات رسمية وقطاع خاص لدفع مشروعات الصندوق في توفير السكن الملائم للمواطنين.
ويهدف البرنامج لإحكام التنسيق بين الصندوق والجهات المعنية من أجل إنفاذ سياسات الدولة في هذا الشأن لتوفير المأوى للشرائح المختلفة.
واعتمد اجتماع مديري الإدارات بالصندوق الذي عقد بمقر الأمانة العامة للصندوق برئاسة الأمين العام د. غلام الدين عثمان، ضمن برنامج الصندوق للعام 2019، مشروعاً آخر لإنشاء مرصد للإسكان لتوفير أي معلومات عند الحاجة وحجم المشروعات السكنية المنفذة والتي قيد التنفيذ والمقترحة.
وأكد الاجتماع أن هذه المشروعات تعتبر من المبادرات والبرامج التي ستسهم في توفير قاعدة بيانات ومعلومات للراغبين والعاملين والباحثين في مجال الإسكان والعقارات، مما يؤثر إيجاباً في ترقية وتطوير مشروعات واستثمارات الإسكان.
شبكة الشروق