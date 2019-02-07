الاستئناف تؤيد عقوبة المؤبد لتجار حشيش

أيدت محكمة الاستئناف بحري وشرق النيل عقوبة السجن المؤبد في مواجهة (3) متهمين من بينهم أجنبيان، ضبط بحوزتهم (120) جوال معبأة بالقات والمخدرات داخل تانكر، بالشارع العام بمنطقة شرق النيل، كانت قد أدانتهم (محكمة الموضوع) جنايات الجريف برئاسة القاضى فخر الدين عبد العظيم بتجارة المخدرات، وذلك بعد أن تقدم ممثل الدفاع عن المتهمين بمذكرة، طاعناً في قرار محكمة الموضوع التي أمرت بمصادرة التانكر لصالح حكومة السودان، بجانب ذلك أمرت المحكمة بإبعاد الإثيوبيين إلى دولتهم بعد قضاء العقوبة، وتعود تفاصيل القضية إلى أن معلومة توفرت لإدارة مكافحة المخدرات، تفيد بنشاط المتهمين بإدخال المخدرات بواسطة عربة تانكر إلى منطقة سوبا، وأثناء مرور العربة بمنطقة التفتيش تم توقيف المتهمين، وبتفتيش العربة عثر على مخزن داخل التانكر معد خصيصاً لتحميل المخدرات بداخله، «120»جوال من حشيش القات اليمني، إضافة إلى كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة، وتم القبض على المتهمين قدم أفراد المكافحة مستندات تثبت تورط المتهمين بتجارة المخدرات، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة تحت المادة (15أ) من قانون المخدرات والمؤاثرات العقلية المتعلقة بتجارة المخدرات
صحيفة اخر لحظة.