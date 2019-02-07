بشمال كردفان محفظة بـ(1,5) مليار جنيه لتمويل صغار المنتجين

أعلنت حكومة شمال كردفان، عن إنشاء محفظة تمويل تصل (1,5) مليار جنيه، لتمويل صغار المنتجين بشمال كردفان وتشهد مدينة الأبيض توقيع الاتفاق بين وزارة الضمان والرعاية الاجتماعية وشمال كردفان لإنشاء المحفظة التمويلية للمنتجين وتطوير العملية الإنتاجية بالولاية.
وأكد والي شمال كردفان أحمد هارون، أن التحدي هو مرحلة التنمية المستدامة والمشروعات الإنتاجية، التي يمثل المواطن محورها الأساس لزيادة الإنتاج والإنتاجية، عبر استخدام التقانات المتطورة لإحداث الفارق في الإنتاج، وقال إن رؤيتهم للتنمية المستدامة تبرز في إكمال كل حلقاتها ليعود ذلك لمصلحة إنسان الولاية، والدفع بمسيرة الاقتصاد الوطني وتثبيت هوية شمال كردفان الاقتصادية، مشيراً إلى أن توفير التمويل لصغار المنتجين يأتي كخطوة فعلية جادة في اتجاه مضاعفة الإنتاج لتحسين معاش المواطن.
صحيفة السوداني.