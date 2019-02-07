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سياسية

2019/02/07

2019/02/07


الإتحاد الأفريقي: السودان أصبح لديه خبرة وتجربة في تحقيق السلام



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دعا فرقاء أفريقيا الوسطى لتنفيذ إتفاق الخرطوم

أكد الإتحاد الإفريقي أن السودان أصبح يمتلك خبرة وتجربة في تحقيق الأمن والإستقرار والسلم بالقارة الإفريقية مبيناً أن السودان أصبح دار حكمة ومكان ثقة لإحلال السلام بالقارة بعد نجاح مفاوضات أفريقيا الوسطى .

وقال السفير إسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن بالإتحاد الأفريقي في تصريح لـ(smc) أن السودان لعب دوراً كبيراً في نجاح مفاوضات أفريقيا الوسطى مشيداً بجهود المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في تحقيق سلام بانغى وجوبا وإستضافة الخرطوم لأخوانهم من دول الإقليم والجوار وحرصه على تحقيق السلام بالقارة الأفريقية .

ودعا شرقي فرقاء أفريقيا الوسطى ( حكومة ومعارضة ) للإيفاء بإلتزاماتهم تجاه تنفيذ إتفاق الخرطوم وإنزاله على أرض الواقع حتى ينعم شعب بانغى بالأمن والإستقرار، وذاد قائلاً: (أتمنى أن أوفق مع الشركاء وأخواننا بأفريقيا في متابعة إنفاذ الإتفاق حتى يصبح واقعاً معاشاً).

الخرطوم (smc)

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