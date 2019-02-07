وزير ديوان الحكم الاتحادي يؤكد الرسالة السامية للمعلمين

أكد وزير ديوان الحكم الاتحادي “حامد ممتاز” أن المعلم يعد من ورثة الأنبياء، وحيا المعلمين علىٍ دورهم الذي يلعبونه في التنوير، وأشار لرسالة المعلم السامية التي تسهم في تبديد الظلام، وأعلن استمرار التمسك بالتعليم والتوسع فيه، وأشار الى أن النهضة التي حققتها أوروبا كانت بسبب العلم، وشدد على ضرورة التمسك بنشر العلم باعتباره الركيزة الأساسية للنهضة.وأشار “ممتاز” خلال مخاطبته الاحتفال بوداع القوافل الطلابية للولايات التي نظمها الاتحاد العام للطلاب السودانيين يوم أمس (الأربعاء) لدور الاتحاد، وأعلن دعم مشروعات وبرامج الطلاب في كافة الولايات، وتعهد بتقديم الدعم باستمرار للطلاب لتحقيق النهضة والتنمية، ودعا لتسخير العلم والاستفادة منه في تقديم المعرفة بما ينهض بالأمة.من جهته أشار وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية “أحمد عثمان كرار” للدور الكبير الذي ظل يقوم به الاتحاد العام للطلاب السودانيين في إسناد طلاب وطالبات التعليم العالي والثانوي، وأثنى على دور المعلمين في أن يكتمل العام الدراسي في مواعيده، وأضاف: ننتظر الكثير من الطلاب في بناء الوطن وأكد التعويل عليهم، وتعهد بتوفير كافة مشاريع الحماية الاجتماعية للطلاب، وأعلن التوسع فيها خلال هذا العام.من جانبه أوضح رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين المهندس “عمار علاء الدين” أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهود الاتحاد لإسناد الطلاب، وأكد أن الهدف من هذا البرنامج توفير الحماية الاجتماعية للطلاب، وتعهد بالاستمرار في إقامة مثل هذه البرامج، ودعا للمزيد من الاهتمام بقضايا الطلاب في كافة الولايات.
وأوضح أن هذه القوافل تحوي العديد من المعينات لطلاب التعليم العالي والثانوي بالولايات.وأوضح “علاء الدين” أن هذا العام شهد تطويراً في القوافل حيث سيكون المعلمون مساندين لها من أجل إعلاء قيم الوطن، وأشار إلى أن مشروع التفوق الأكاديمي سيجد كل الاهتمام حيث يساهم في المشروع عدد من الطلاب المتفوقين ، وأكد أن الطلاب سند للاستقرار وبناء وإعمار البلاد، وطالب بضرورة المشاركة المجتمعية لتطوير التعليم بشقيه العام والعالي، وأشاد برعاية وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية لقوافل الطلاب.بدوره أوضح ممثل المعلمين ، أن الاتحاد ظل يقيم القوافل للولايات، وأشار إلى أنها بمثابة غرس طيب ،وأعلن وقوف المعلمين مع كل برامج الاتحاد ، وحيا جميع المعلمين بالسودان.
صحيفة السوداني.