السودان.. لجنة التحقيق تقر “آلة صلبة قتلت المعلم أحمد”

كشف رئيس لجنة التحقيقات التي شكلها النائب العام السوداني الخميس، أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت أن المعلم السوداني، أحمد الخير، توفي جراء “الإصابات المختلفة في جسمه بآلة صلبة” بعد احتجازه عقب احتجاجات.
وقال رئيس اللجنة، عامر محمد ابراهيم، للصحافيين، إنه “وفقاً لتقرير التشريح الذي تسلمته النيابة العامة فإن أحمد الخير توفي نتيجة إصابات في ظهره وساقيه وأجزاء أخرى من جسمه”.
وتابع: “خاطب مكتب النائب العام مدير جهاز الأمن والمخابرات بولاية كسلا لإحضار أفراد جهاز الأمن الذين كانوا يتولون التحقيق مع الخير في خشم القربة والذين قاموا بترحيله إلى كسلا”.
وجاء هذا الإعلان تزامنا مع تظاهر المئات في العاصمة السودانية، الخرطوم، استجابة لدعوة نشطاء إلى المشاركة في موكب “ضحايا التعذيب والاعتقال”.
قناه العربيه
1 التعليقات
Alkarzay
2019/02/08 at 3:33 م (UTC 2) رابط التعليق
مدير عسعس ف كسلا زول كبير بينه وبين القبر شبر شيبرين يطلع ف مؤتمر صحفي يريل وكذب الالعنه الله تخشاك ياعسعس يامعفن يامنافق بتنافق مع الله اها يافضيحه الزمان نفس الخازوق بس من نار ف القبر بتلقاه من دبرك يطلع من نافوخك ف القبر كسمك سمح يوم القيامه بدخلوك ف الخازوق تفووووو على امك التي انجبت مثلك زول خره عديل