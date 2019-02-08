الإعدام شنقاً لقاتل زميله طعناً بحدائق (الرياض)

أصدرت محكمة الخرطوم شرق الجنائية، برئاسة القاضي المشرف عبد المنعم عبد اللطيف حسب صحيفة المجهر أمس، حكماً قضى بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت، للمدان بقتل زميله طعناً بحدائق الرياض، ورأت المحكمة أن البينات المقدمة من قبل الاتهام كافية لإدانة المتهم تحت المادة (130) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد، ولم يستفد المتهم من الاستثناءات الواردة في المادة (131) والمتعلقة بالمعركة المفاجئة أو الاستفزاز الشديد.
ويذكر في الحيثيات أن شجاراً قد وقع بين المتهم والمجني عليه بحدائق الرياض، واحتدم النقاش بينهما، فسدد المتهم طعنة قاتلة للمجني عليه، وثبت ذلك من خلال التقرير الطبي المعد من قبل الطبيب الشرعي الذي قدم كمستند اتهام، بالإضافة لأقوال شهود الاتهام، وكانت الشرطة قد حرزت مكان الحادثة وألقت القبض على المتهم الذي أقر بالتهمة الموجهة له أثناء التحقيق، وعليه أحيل الملف للمحكمة.
الخرطوم (كوش نيوز)