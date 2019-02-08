تطورات خطيرة في محاكمة مدير المعاشات بالفولة

انطلقت بمحكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس، أولى جلسات محاكمة مدير الصندوق الوطني للمعاشات بإحدى الولايات وآخر معاشي، يواجهان تهماً متفاوتة بالاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة وتقديم بيان كاذب.
وكشفت التحريات لقاضي المحكمة المعز بابكر الجزولي حسب صحيفة الانتباهة، تفاصيل مثيرة حول القضية حيث قال إنه وبتاريخ 7/12/2017 أبلغ الشاكي المفوض بموجب عريضة من النيابة بأن المشكو ضده المتهم الأول قام بإيجار منزله بوصفه مديراً للصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بولاية غرب كردفان (الفولة)، منوهاً بأنه طوال فترة الإيجار كان المنزل خالياً تماماً، لافتاً إلى أن المتهم الأول وبالتحريات تبين أنه يقيم في استراحة تابعة للصندوق، مشدداً على أن المتهمين الأول والثاني بفعلهما هذا قد حققا كسباً لنفسيهما وسببا خسارة غير مشروعة للشاكية، مشيراً إلى أن جملة المبالغ محل البلاغ الخاصة بالإيجار في العامين (2015/2016) قد بلغت (66) ألف جنيه، مبيناً أنه تم أخذ أقوال الشاكي المفوض في الدعوى الجنائية.
الخرطوم (كوش نيوز)