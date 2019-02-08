تسليم الدعم لـ(79) ألف أسرة بالخرطوم عبر البطاقات الإلكترونية

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم عن بحث الترتيبات الفنية لبدء تسليم بطاقات الدفع الإلكتروني للدعم النقدي المباشر للأسر المتعففة يعلن عنها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع بنك الادخار والتنمية الاجتماعية.
وأكدت مدير إدارة التنمية وتخفيف حدة الفقر بالوزارة امتنان عثمان خميس حسب صحيفة السوداني إن الدعم يغطي (79) ألف أسرة متعففة بولاية الخرطوم، مبينة أنه سيتم التنسيق الكامل مع المحليات لتسليم البطاقات وضمان الوصول لكافة المستفيدين، مشيرة إلى أن التحول للدفع الإلكتروني يساهم في تمكين الأسر من الحصول على قرض حسن لتمويل مشروعاتها بضمان الدعم الشهري.
من جانبه أشار مدير إدارة التمويل الأصغر ببنك الادخار الفاتح حسن الصادق إلى أنه تم عقد اجتماع بحث من خلاله الترتيبات الفنية حول الدفع الإلكتروني للدعم المباشر للأسر الفقيرة، مبيناً أن التحول للدفع الإلكتروني سيمكن المستفيدين من الحصول على السلع والخدمات من خلال نقاط البيع إلى جانب النقد من خلال الصرافات ونقاط البيع بالمركز والريف، مبيناً أن تسليم بطاقات سيتم من خلال مراكز قرب سكن المستفيدين يتم تحديدها مع إدارات التنمية بالمحليات.
الخرطوم (كوش نيوز)