مصرع ثلاثة أطفال أشقاء حرقاً بسبب شمعة بالسوق المحلي

لقى ثلاثة أطفال أشقاء تتراوح أعمارهم ما بين خمس سنوات و18 شهر وعامين مصرعهم حرقاً داخل راكوبة بمنطقة السوق المحلي بالخرطوم، وتعود التفاصيل حسب صحيفة الدار عندما تم إشعال شمعة للإضاءة وأثناء نوم الأطفال داخل الراكوبة سقطت الشمعة مما أدى إلى إحراق الراكوبة وبداخلها الأطفال، وباءت جميع المحاولات لإنقاذهم بالفشل حتى تفحمت الجثث. وعقب وقوع الحادث المؤسف، اتخذت الشرطة كافة الإجراءات القانونية اللازمة وبعد اكتمال العمل الفني بواسطة مسرح الجريمة أخذت جثث الأطفال لمشرحة بشاير بالخرطوم ليقوم البروفيسور عقيل النور سوار الذهب بتشريح الجثث لمعرفة أسباب الوفاة وبأمر من النيابة والأورنيك الجنائي وبعدها دون بلاغ بالحادثة لقسم شرطة السوق المحلي تحت المادة 51 إجراءات.
الخرطوم (كوش نيوز)