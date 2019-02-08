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منوعات

2019/02/08

2019/02/08


بسبب الضائقة الاقتصادية .. (3) مذيعات ينتقلن من قناة أم درمان للشروق



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لا تزال رحلة بحث مذيعي قناة أم درمان عن أفضل الإمكانيات التي تتوفر في القنوات الأخرى قائمة ، لاسيما أن الضائقة الاقتصادية أثرت سلباً على القناة مما عزز هجرة الكوادر إلى فضائيات أخرى.
وكشفت مصادر بحسب صحيفة المجهر بأن (3) من المذيعات قدمن استقالاتهن وتعاقدن فوراً مع قناة الشروق الأمر الذي أحدث فراغاً في أم درمان ، وهن ( منال كباشي) و(منى عبدالهادي) والمذيعة التي التحقت منذ شهرين للقناة (شيراز سيف الدين).

وتعتبر منى من أفضل مذيعات شاشة الحرية والجمال عقب تقديمها للعديد من البرامج والسهرات من ضمنها ( حقل البرتقال) و( نون النسوة) وأضافت المصادر حزن الأستاذ “حسين خوجلى” على رحيلها، متوقعين (الأيام المقبلة ستشهد رحيل عدد من الزملاء).

الخرطوم(كوش نيوز) .

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