كاظم الساهر يرسل رسالة مؤثرة لمحبيه يوضح فيها سبب تغيير لقبه

نشر الفنان العراقي كاظم الساهر، رسالة صوتية على صفحته في “فيسبوك” يتوجه فيها لمحبيه ويوضح فيها سبب تغييره للقبه.
وقال الساهر في رسالته “في القيد العام اسمي كاظم جبار إبراهيم السامرائي، وفي هوية الأحوال المدنية اسمي كاظم جبار إبراهيم فقط، وأوراقي الرسمية في الخارج اسمي كاظم جبار الساهر، أي عدم تطابق في الأسماء يعني مشكلة كبيرة كبيرة”.
وتابع الفنان العراقي “لا أريد أن أشرحها بالتفصيل، ومايقارب السنة معاملتي الرسمية متوقفة في الخارج لسبب عدم تطابق الأسماء، حتى طلبت ورقة رسمية من السفارة العراقية تثبت بأن الشخص كاظم جبار إبراهيم هو نفس الشخص كاظم جبار الساهر، لم تكف، فنصحني المحامي بذلك وهي فقط حبر على ورق”.
وأكد الساهر “لا أقصد أي إساءة ولا أنسى من أين أتيت، وادي حجر، الموصل ولا مدينة الحرية، أنا ابن سيد جبار وابن العظيمة نورية علي، كنت وسأبقى كاظم جبار إبراهيم السامرائي باللقب والروح أفتخر بعشيرتي، وكل عشائر العراق”.
واعتذر الفنان العراقي القدير في حال لو تسبب هذا الموضوع بألم لأي شخص، مؤكدا أنه ابن وادي الرافدين.
سبوتنيك