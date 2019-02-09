البتكوين … ما هو ومتى ظهر وكيف يعمل وكم يساوي

جمعت وكالة “سبوتنيك” في تقريرها التالي معلومات مهمة وحقائق مثيرة عن البتكوين وما يتعلق به.
ما هو البتكوين؟
البتكوين هو أول شبكة دفع غير مركزية تعمل بنظام الند- للند يتم إدارتها بالكامل من قبل مستخدميها دون أية سلطة مركزية أو وسطاء، حيث توفر نظام جديد للدفع ونقود إلكترونية بشكل كامل يتم تداولها عن طريق شبكة الإنترنت فقط.
نشأة العملة الرقيمة بتكوين
طرح شخص أطلق على نفسه الاسم الرمزي ساتوشي ناكاموتو، فكرة بيتكوين للمرة الأولى في ورقة بحثية عام 2008، ويقول القائمون على بيتكوين إن الهدف من هذه العملة التي طرحت للتداول للمرة الأولى سنة 2009 هو تغيير الاقتصاد العالمي بنفس الطريقة التي غير بها الويب أساليب النشر، وفي عام 2016 أعلن رجل الأعمال الأسترالي كريغ رايت أنه هو ساتوشي ناكاموتو مقدما دليلا تقنيا على ذلك ولكن تم كشف زيف أدلته بسهولة.
كيف يعمل البتكوين؟
أولا لاستخدامه يجب تحميل محفظة على حاسوبك أو على جوالك. بعد التنزيل ستولد لك المحفظة عنوان خاص بك، يمكنك الحصول على عناوين أخرى وامتلاك عدة عناوين بنفس الوقت. يتم التحويل باستخدام العناوين، تعطي صديقك عنوانك ليحول لك أو بالعكس، أي كطريقة عمل الإيميل لكن للمعاملات النقدية.
سلسلة المجاميع: سلسلة المجاميع هي سجل معاملات عام مشترك الذي تعمل عليه شبكة البتكوين. كل المعاملات المؤكدة موجودة فيه وبدون استثناء. ياستخدام هذا السجل، يمكن تأكيد المعاملات الجديدة على أنها صرف لبتكوينات موجودة فعلا عند صاحب العنوان، الأمانة والترتيب الزمني لسلسلة المجاميع تخضع للتشفير، ببساطة سلسلة المجاميع = دفتر الحسابات.
التحويلات والمفاتيح الخاصة: التحويل هو تحويل قيمة نقدية بين عنواني بيتكوين, والذي يتم تسجيله في سلسلة المجاميع. كل محفظة بيتكوين تبقي شيء يشبه كلمات السر يدعى بالمفتاح الخاص لكل عنوان بيتكوين. المفاتيح الخاصة تستخدم لإضافة التواقيع الإلكترونية على الحوالات وتقديم إثبات رياضي أن الحوالة قادمة من محفظة مالك العنوان نفسه. التوقيع الرقمي أيضاً يحفظ الحوالة من قيام أحد بالتلاعب فيها. جميع الحوالات يتم تأكيدها من قبل الشبكة في الدقائق التالية، عبر طريقة تسمى التنقيب.
التنقيب: شبكة التنقيب هي نظام إجماعي موزع (إجماعي أي مكون من تجمع حواسيب)، يستخدم هذا النظام لتأكيد الحوالات عن طريق ضمها إلى سلسلة المجاميع. يقوم التنقيب بإدخال الحوالة بترتيب زمني في سلسلة المجاميع، ويضمن إبقاء النظام كامل محايد من أي جهة مراقبة، ويسمح للحواسيب الجديدة بالدخول للعمل مع النظام.
لكي يتم تأكيد الحوالة, يتم تجميع عدد من الحوالات في مجموعة بيانات مشفرة على مستوى عالي ثم يتم تأكيد صلاحية الحوالات من قبل الشبكة, هذا يمنع من أي تعديل في مجموعات البيانات الموجودة في سلسلة المجاميع والذي قد يؤدي إلى حدوث مشاكل. كل 10 دقائق تقريبا، تجمع عدد من الحوالات في مجموعة ثم يتم تأكيدها.
كم يساوي البتكوين؟
سعر البيتكوين غير مستقر، فقد كان سعر البيتكوين الواحد عند ظهوره لأول مرة يساوي ما قيمته 6 سنتات أمريكية، وخلال تلك الفترة حتى أواخر عام 2017 اكتسبت العملة الافتراضية شهرة وقيمة مادية كبيرة، حيث وصل في 8 ديسمبر/كانون الثاني 2017 إلى 16 ألف دولار بعد أن صعد حوالي 60% في أسبوع تقريبا.
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، على الرغم من تسجيل عمليات بيع مكثفة في بعض الأحيان، دافعت البتكوين عن مستوى الدعم عند 3000 دولار بقوة في مناسبات متعددة.
ويبلغ سعر بتكوين مقابل الدولار اليوم 3403.
مع ذلك، يرى المتداولون عموماً ضعفاً في الاتجاه قصير المدى للبتكوين وفي الأسابيع القادمة، من المحتمل أن تكمل العملة المهيمنة هبوطها هذا.
واعتبارا من فبراير 2015، فقد اعتمد أكثر من 100,000 تاجر وبائع البيتكوين كعملة للدفع. وتشير تقديرات البحوث التي تنتجها جامعة كامبريدج إلى أنه في عام 2017، هناك مابين 2.9 إلى 5.8 مليون مستخدم يستعمل محفظة لعملة رقمية، ومعظمهم يستخدمون البيتكوين.
من هي أول دولة اعترفت به؟
تعتبر ألمانيا هي أول دولة في العالم تعترف بعملة البيتكوين وتسمح بالتعامل من خلالها، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعترف بها الآن، بينما يتم مناقشة مستقبل هذه العملة حاليا في الأوساط المالية العالمية وفي المكاتب الكبيرة في وول ستريت والحي المالي في لندن، وينظرون إليها ببعض الحذر.
البيتكوين والدين
حذر عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي السعودي، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، من خطورة التعامل بالعملة الرقمية البيتكوين، وشدد على أن “المخاطر كبيرة جداً جداً جداً في هذه العملة والعملات الرقمية الأخرى”.
وأكد المطلق على أن مصدر تحذيره من “بيتكوين” يكمن بعدم معرفة مصدره، مضيفاً: “عملة ليس وراءها دولة ولا يعرف من أول من أنتجها ولا يعرف لها دولة تحميها وقد حذرت البنوك المركزية ومنها مؤسسة النقد السعودي من التعامل بها”.
سبوتنيك