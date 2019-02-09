نمرة تلقى حتفها في معركة مع شريكها المحتمل

أعلنت حديقة حيوان لندن نفوق إحدى نمراتها السومطريات والتي قتلت على يد شريك محتمل أثناء الجمع بين الحيوانين.
وذكرت حديقة الحيوان أن ميلاتي (10 أعوام) لقيت حتفها خلال أول لقاء لها مع أسيم (7 أعوام(.
أبقي على النمرين في حظيرتين متجاورتين لمدة 10 أيام حتى يتمكنا من التعود على بعضهم البعض، ولكن تفاعلهما الأول “تصاعد بسرعة إلى تفاعل أكثر عدوانية”.
وقالت حديقة الحيوان إن الحراس تدخلوا بأصوات عالية ومشاعل وأجهزة إنذار ولكن كان ذلك متأخرا عن إنقاذ ميلاتى.
وأضافت أن الموظفين “دمرهم فقدان ميلاتي، ونحن مفعمون بالحزن بسبب هذا التحول في الأحداث”.
كان علماء الحيوان يأملون في أن يتكاثر النمران كجزء من برنامج للحفاظ على النمور على مستوى أوروبا بالنسبة لنوعين سومطريين مهددين بـ”الانقراض”.
سكاي نيوز