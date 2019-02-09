نجاة إعلامية مصرية شهيرة من محاولة سرقة وقتل

نجت إعلامية مصرية شهيرة، من محاولة سرقتها وقتلها، على يد عامل أوغندي أفريقي، كان يعمل لديها كبستاني في حديقتها.
وتسلل العامل إلى غرفة نوم الإعلامية، بسمة وهبة، إلى غرفتها في الفيلا التي تقيم بها في مجمع “بالم هيلز” السكني، في مدينة 6 أكتوبر في القاهرة، وحاول سرقة ألماسها وقتلها، بحسب صحيفة “الشروق” المصرية.
وسعى الجاني لقتل بسمة وهبة، بـ “مج” فخاري، عندما استيقطت من نومها، ولكنها استغاثت بالجيران، وتم إغلاق باب الغرفة عليه حتى حضور الشرطة، والتي تمكنت من ضبطه، وبمواجهته اعترف بالواقعة.
وقالت بسمة وهبة، في تحقيقات النيابة، إن الخادم الأوغندي استغل سفر زوجها النائب علاء عابد إلى ألمانيا، وقام بمحاولة السطو على بعض متعلقاتها وقتلها داخل غرفة نومها، إلا أن العناية الإلهية أنقذتها من الموت.
وأضافت أنه كان من المفترض أن تسافر مع زوجها قبل أن تصاب بنزلة برد حادة منعتها من السفر.
وأشارت إلى أن العامل الأوغندي تسلم عمله كـ”جنايني” وعامل نظافة بالحديقة الخاصة بمنزلي، وجاء عن طريق موقع “أولكس”.
وأمرت نيابة أكتوبر، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت استعجال التحريات حول الواقعة.
سبوتنيك