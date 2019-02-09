قالت إنّها بسبب أوضاع اقتصادية سيئة الحكومة: الاحتجاجات (مُبرِّرة) وخراب البلاد (خط أحمر)

وصف مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، مصطفى عثمان إسماعيل، الاحتجاجات الجارية في بالبلاد بـ (المُبرِّرة)، مُحذِّراً في الوقت ذاته مما اعتبره (خطاً أحمر) قد يؤدي تجاوزه إلى تخريب البلاد.
وقال إسماعيل في تصريحات خاصة لـ “موقع سكاي نيوز”، إنّ (الاحتجاجات التي حدثت في السودان في الفترة الأخيرة مُبرِّرة لأنّها ضد أوضاع اقتصادية سيئة)، ولفت إلى ارتفاع الأسعار وغلاء فاحش ونُدرة في المواد الغذائية وبطالة وَسط عددٍ كَبيرٍ من الشباب، وقال: (كان من الطبيعي أن يخرج الشباب ويُعبِّروا عن رفضهم)، وقال إسماعيل إنّ تعامل الحكومة مع الاحتجاجات كان جيداً، وأضاف: (الجيِّد أنّ الحكومة اعترفت بذلك ولم تكابر على الاحتجاجات وأدركت أنّه لا بُدّ من مُعالجة أسبابها)، وقال إسماعيل إنّه يَتَعيّن على الحكومة الدخول في حوارٍ مع الشباب، لأنّ قطاعاً كبيراً منهم (غير مُسيّس)، وأضاف: (لذلك فإنّه إذا مضت الحكومة في طرح حوارات مع الشباب والاستماع إلى مطالبهم وتلبيتها، فأعتقد أنّ الأمور ستكون بخير)، وحذّر مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف مِمّا اعتبره (خطاً أحمر)، وهو (الذهاب في طريق الخراب مثلما حدث في تجارب ما يُسمى بالربيع العربي)، وأوضح أنّ الانتخابات الرئاسية ستُجرى العام المقبل، وقال: (إذا رأى الشباب أنّ الحكومة الحالية لا تُلبي طُمُوحاته يستطيعون تغييرها عبر الانتخابات)، وأضاف: (المُهم لا يتم تدمير البلد، ويُمكن أن تتغيّر الحكومة أو تستمر لكن المُهم استقرار البلد).
صحيفة الصيحة.