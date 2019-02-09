مشروع سوبا الزراعي.. خطوات لتحقيق الأمن الغذائي

أكد الدكتور عمار المبارك المدير العام لمشروع سوبا غرب الزراعي أن وزارة الزراعة بالخرطوم أعطت أولوية للبنيات التحتية بالمشروع البالغ مساحته 30 ألف فدان كالطرق التي نفذ منها في المرحلة الاولى 35 كلم ، وقال في تصريحات صحفية أن المتبقي من الطرق في تلك المرحلة 65 كلم.
وابان أن إنتاج المشروع يسير بخطوات واثقة نحو تحقيق أمن غذائي يعود بالخير والنماء لسكان الولاية مع توفير مزيد من فرص العمل وفتح أسواق جديدة تتيح مجالات للمستثمرين لاستثمار أموالهم.
وأضاف أن عدم استقرار التيار الكهربائي مشكلة أساسية تواجه محطة الطلمبات الرئيسية، مبينا أن الكهرباء أحد المقومات الأساسية التى تساهم فى النهوض بالقطاع الزراعى والحيواني وأكد حرص الإدارة على إدخال تقنيات متطورة تساهم في النهوض و الارتقاء وتطوير القطاع الزراعي.
واوضح أن جملة المزارعين بالمشروع يبلغ عددهم 2231 مزارع، مشيرا إلى أن انتاج المشروع من البامية يمثل3,1% من استهلاك الولاية.
وذكر أن المشروع أولى اهتماما متعاظما لزراعة الخضروات كما أنه وضعت استراتيجية لزراعة 3 آلاف فدان لمحصول القمح 90 فدانا بالقطن ، بينما تصل نسبة زراعة ابو سبعين 16,7% من احتياجات الولاية، مبينا أن المساحات المزروعة بالردوس والنباتات الطبية والعطرية تبلغ 4.091 ألف فدان .
وفي مجال الإنتاج الحيواني قال دكتور عمار المدير العام لمشروع سوبا أن هنالك 92 مزرعة أبقار حلوب و39 ألف رأس من العجول فضلا عن 3 آلاف 343 رأس من الضأن والماعز والتي تبلغ المزارع الخاصة بها 46 مزرعة.
وأبان أن المشروع يحتوي على 84 مزرعة دواجن بياض ولاحم وثلاثة ملايين 274 ألف طائر، مضيفا أن الاستزراع السمكي بالمشروع تجاوز 180 مزرعة .
وقال مدير المشروع أنه رغم ارتفاع تكلفة التشغيل لكهرباء محطة الطلمبات و الزيوت والشحوم ووقود الآليات والإسبيرات فإن الوزارة لم تقم بزيادة رسوم الري، مبينا أنها ظلت مستقرة منذ 2017م وحتى الآن ، برغم كل المتغيرات الاخرى مما يعني أن الوزارة تقوم بدعم رسوم الري لتقليل تكلفة الإنتاج على المزارعين.
سونا.