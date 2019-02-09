الخطوط الجوية التركية الأولى عالميا بعدد الوجهات

أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أن شركة الخطوط الجوية التركية تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الوجهات التي تُسيّر رحلاتها إليها.
جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم افتتاح نظام تحذير بخصوص الرياح في مطار أنطاليا الدولي (جنوب)، السبت.
وقال إن “وجهات الرحلات الجوية التركية الخارجية ارتفعت من 60 إلى 316 حول العالم خلال مسيرة حزب العدالة والتنمية (16 عاما)، وتربعنا على المرتبة الأولى عالميا مع حيث عدد الوجهات”.
وأشار إلى ارتفاع عدد المطارات في تركيا من 22 إلى 56 مطارا، خلال تسلم حكومات “العدالة والتنمية” السلطة (2002).
وتابع: “بفضل سياستنا الثابتة والمستقرة تستضيف تركيا استثمارات أجنبية مباشرة بأكثر من 200 مليار دولار”.
وأشار إلى انطلاق التحضيرات من أجل بناء مطار ثالث في أنطاليا السياحية، قائلا: “نخطط لإنهاء بناء المطار وإدخاله في الخدمة لغاية 2022”.
وأوضح أوقطاي أن أنطاليا استقبلت 12.4 مليون سائح خلال العام الماضي.
أنطاليا/خديجة طوسون/الأناضول