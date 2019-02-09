دجاج الزينة.. سلالات محلية تركية محط أنظار العالم

دخلت تركيا غمار دجاج الزينة، بستة سلالات محلية مسجلة، باتت محط اهتمام مختلف أنحاء العالم، لاسيما أوروبا.
وتلفت دجاجات الزينة الأنظار، بريشها الملون، وألوان عيونها المختلفة، وأشكال أجسامها.
ويتولى اتحاد مربي دجاجات الزينة وحيوانات الحدائق، الذي يضم قرابة 40 جمعية، التعريف بالسلالات المحلية.
وقال رئيس الاتحاد، محمد أر، إن قطاع تربية دجاج الزينة في تركيا، أخذ يلقى إقبالا كبيرا في الآونة الأخيرة.
ولفت إلى أن دجاج الزينة التركي بات يلقى إقبالا لاسيما في دول أوروبا الشرقية.
وأشار إلى أنهم ينظمون معارض في تركيا، فضلا عن مشاركتهم في فعاليات خارجية، للتعريف بالسلالات المحلية.
وأوضح أن السلالات المحلية المسجلة في تركيا، هي “سلطان، وحاجي قاضي، وغرزا، وطرابزون غوغولليسي، وإيسبنج، وغوندي، ودنيزلي”.
بدوره، قال نائب رئيس الاتحاد، مراد أوزتورك، إنه يوجد في العالم أكثر من ألف و400 سلالة دجاج.
وأوضح أن تركيا تمتلك 6 سلالات محلية مسجلة، ويواصلون العمل من أجل تسجيل سلاسلات جديدة.
وأردف أوزتورك قائلا: “لقد نقلنا دجاجات الزينة المحلية من الحدائق إلى الصالونات، والدول الأوروبية الرائدة في هذا المجال، باتت تهتم بالدجاج التركي”.
أنطاليا / الأناضول