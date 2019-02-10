محمد رمضان يعلن مفاجأة لجمهور … دويتو غنائي من “العيار الثقيل”

أعلن الفنان المصري، محمد رمضان، عن مفاجأة من العيار الثقيل لجمهوره، بعد نجاحه في أغنيات “أقوى كارت في مصر” و”نمبر وان” و”الملك” و”مافيا”.
وقال في لقائه أمس الجمعة، مع برنامج “سهرانين”، على فضائية “أون إي” المصرية، من تقديم الممثل المصري، أمير كرارة، إنه انتهى من تسجيل أول “دويتو غنائي” له، والذي يجمعه مع المطرب المغربي، سعد لمجرد.
وأشار إلى أنه سيقوم مع لمجرد بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، في شهر مارس/آذار المقبل، استعدادا لعرضها مع بداية موسم الصيف.
وحرص محمد رمضان في اللقاء، على تهنئة صديقه، سعد لمجرد، على الإفراج عنه من جانب السلطات الفرنسية، في واقعة اتهامه باغتصاب فتاة في باريس.
سبوتنيك