“كوكاكولا” تطرح أول نكهة جديدة لها منذ أكثر من 10 سنوات … شاهد ردود الفعل الأولى

أعلنت شركة المياه الغازية الأمريكية، “كوكاكولا”، عن طرحها لأول نكهات جديدة لها، منذ أكثر من عقد من الزمان.
وستطرح “كوكاكولا” نكهتي “برتقال بالفانيليا” و”برتقال بالفانيليا من دون سكر”، في الأسواق الأمريكية، ابتداءا من 25 فبراير/شباط الجاري، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وقالت الشركة إنها قررت أن تقدم المزيد من النكهات الجديدة، بعدما لاحظت أن نكهاتها السابقة، مثل التي بطعم الكرز والفانيليا، تلقى إقبالا متزايدا من الجمهور، على مر السنين، منذ أن تم طرحهما في عامي 1985 و2007، من دون حاجتها إلى بذل المزيد من الجهود التسويقية لزيادة مبيعاتهما.
ولكن عندما اختبرت مقدمتا برنامج “توداي” الأمريكي، أمس الجمعة، مذاق كوكاكولا “بفانيليا البرتقال”، لم تكن ردود فعلهما طيبة على الإطلاق.
ولم تكن تدري المذيعتان نكهة المشروب الجديد، وعندما تذوقتاه، عبرتا عن اشمئزازهما، وتساءلا إن كان طعمه فراولة أو عنب.
وأشارت “كوكاكولا” أنها تسعى لبدء الحملة التسويقية لنكهتها الجديدة “برتقال بالفانيليا”، في شهر مارس/آذار المقبل، تزامنا مع بطولة كرة السلة في الولايات المتحدة.
سبوتنيك