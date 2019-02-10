غندور: لا خوف على البلاد .. لدينا عقلاء

طمأن وزير الخارجية السابق ابراهيم غندور، المجتمع العربي، بأنه لا خوف على السودان، مؤكداً أن العقلاء بالبلاد لن يقفوا مكتوفي الأيدي حتى تنهار البلاد. وأضاف في تصريح حسب صحيفة السوداني: (العقلاء في السودان في كل الأوقات وعلى الدوام وأهل السودان يتميزون بالحكمة، وإن شاء الله سيعود الوضع للاستقرار ولا تخافوا على السودان).
وقال على هامش مشاركته في مؤتمر القيادات العربية الذي ينظمه البرلمان العربي: (نثمن جهود السعودية والبرلمان العربي لدعمهما السودان خلال الفترة الماضية، وجامعة الدول العربية كانت وما زالت تسعى لدعم السودان في المجالات كافة).
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
Moh
2019/02/10 at 10:52 ص (UTC 2) رابط التعليق
(عقلاء البلاد لن يقفوا مكتوفي الأيدي حتى تنهار البلاد ) من هم العقلاء هل هم الجيش أو الساسة عندما إستفحل نظام المخلوع جعفر نميري كان هنالك عقلاء : النخبة من العسكريين والمدنييين : سوار الذهب – الجزولي دفع الله – عمر عبد العاطي – ميرغي النصري وهنا وفقة للترحم على من قضى نحبة منهم الأستاذ / ميرغني النصري والمشير سوار الذهب ونسأل الله أن يطل في عمر مولانا عمر عبد العطي والدكتور الجزولي دفع الله وأن يجعل من المؤسسة العسكرية أمثال سوار الذهب والنقابيين أمثال الأستاذ ميرغني النصري والدكتور الجزولي دفع الله ومولانا عمر عبد العاطي
راسة غندور مبطنة من هم العقلاء ؟؟؟؟