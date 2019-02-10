سينما بوليوود بدأت تحتل مكانة واسعة واهتماما كبيرا من المشاهدين، وأصبحت تتقدم بكل سريع وتظهر بشكل جذاب واستطاعت أن تجذب أنظار الجميع حول العالم، وتمكنت من جذب الانتباه لنجومها وهو ما جعل الكثير من الجماهير يشعرون بالفضول حول حياة نجومهم الخاصة وعلاقاتهم العاطفية.
وإليكم أسوأ قصص خيانة مشاهير بوليوود لشركاء حياتهم:
1. رانبير كابور وديبيكا بادكون:
تعتبر قصة النجم الشهير رانبير كابور الرومانسية مع النجمة الحسناء ديبيكا بادكون واحدة من أكثر القصص التي شغلت بوليوود لوقت طويل، ولكن فجأة قرر الثنائي إنهاء علاقتهما بعد وقوع النجم “رانبير” في علاقة غرامية مع النجمة كاترينا كيف.
2. كارينا كابور وشاهيد كابور:
وقعت النجمة الهندية الحسناء كارينا كابور في حب زوجها الحالي النجم الشهير سيف على خان أثناء تصوير مشاهدهما الرومانسية في فيلمهما “Tashan”، وقررت هجر حبيبه النجم شاهيد كابور والانفصال عنه.
3. اكشاي كومار وشيلبا شيتي:
النجم الهندي الشهير اكشاي كومار، المعروف بلقب “كازانوفا بوليوود” بسبب ارتباطه بالعديد من الممثلات، ربطة قصة حب رومانسية مع النجمة شيلبا شيتي، وانتشرت صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن فجأة صدم “اكشاي” الجميع بما فيهم حبيبته بعد أن أعلن خطبته على النجمة توينكل خانا.
4. جون ابراهام وبيباشا باسو:
الجميع يعلم مدى العلاقة العاطفية الكبيرة التي كانت تجمع بين نجم بوليوود الشهير جون ابراهام والنجمة الحسناء بيباشا باسو، ولكن “جون” ما أن رأى زوجته الحالية بريا رونتشال في صالة الألعاب الرياضية حتى هجر حبيبته “بيباشا” وانفصل عنها مما سبب لها صدمة كبيرة غير متوقعة.
بوابة فيتو