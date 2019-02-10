نبيلة عبيد تكشف سبب غيابها عن السينما

كشفت الفنانة نبيلة عبيد سبب ابتعادها عن السينما الفترة الماضية موضحة أنها لا تقبل بأي عمل إلا إذا وجدته يمثل إضافة لها ولتاريخها الفني.
وكتبت نبيلة عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير إنستجرام: «أسعى دومًا للحفاظ على ما قدمته خلال مسيرتي الفنية ولذلك لا أقبل بأي عمل يعرض عليّ إلا إذا وجدته يناسب تاريخي ويضيف لي».
وأضافت «حافظت على استمراريتي في السينما المصرية من خلال الأفلام الجيدة التي قدمتها في مشواري الفني، وكل ما عرض عليّ في الفترة الماضية لم يكن على نفس المستوى الذي قدمته من قبل، ولذلك اختار الغياب».
يذكر أن آخر وجود للنجمة الكبيرة نبيلة عبيد على الساحة الفنية، كان من خلال مسلسل «لهفة» عام 2015، والذي حلت به كضيفة شرف.
بوابة فيتو