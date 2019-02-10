هدية الفالنتين تكشف شخصية خطيبك

الفالنتين أو عيد الحب، مناسبة ينتظرها العشاق، خاصة الفتيات في فترة الخطوبة، لأن هناك عامل ربط بين هدية عيد الحب ومقياس حب الخطيب.
وتقول ولاء يحيى استشارى العلاقات الأسرية، إن هدية عيد الحب دائما تكشف عن شخصية الخطيب، من حيث:-
1- إذا كانت الهدية عبارة عن دباديب وقلوب فهذا يؤكد أن الخطيب رومانسى ويعبر دائما عن مشاعره.
2- إذا كانت الهدية ورد فهذا دليل على أنه صاحب ذوق راقى وشخصية هادئة.
3- إذا كانت الهدية ملابس أو مستلزمات تحتاجها الفتاة فهذا دليل على أنه شخص عملى ومسئول ويفكر دائما في حبيبته.
4- إذا كانت الهدية إكسسوار مصنوع من الذهب وغالى الثمن فهذا يدل على كرمه الزائد.
5- في حالة مقدرة الخطيب ماديا وتجاهله هدية عيد الحب أو تهنئة عيد الحب فهذا يدل على أنه بخيل ماديا معنويا.
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