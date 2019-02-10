“ضربة موجعة” لهتلر في نورمبيرغ

في واقعة لا تتكرر كثيرا، وتثير العديد من التساؤلات، لم تتمكن دار المزادات العلنية فيلدر مؤخرا من بيع أي من لوحات الزعيم النازي أدولف هتلر الخمس في المزاد العلني الذي عقد السبت الماضي، وسط غضب شعبي كبير.
ويبدو أن الفشل لم ينجم عن الغضب الشعبي، في مدينة نورمبيرغ وسط ألمانيا، من بيع تذكارات تعود إلى أدولف هتلر، وإنما من سببين آخرين، أولهما يتعلق بالسعر الابتدائي العالي للوحات، والثاني يعود إلى التأكد من صحة نسبتها للزعيم النازي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية، فإن السعر الابتدائي للوحات هتلر تراوح بين 21 و50 ألف دولار للوحة.
ولم تعلق دار المزادات الألمانية على أسباب فشل بيع لوحات هتلر، لكنها أكدت أنه يمكن بيعها لاحقا.
سكاي نيوز