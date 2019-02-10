إليسا تشيد بحديث طفلة صغيرة: أفضل من كل الكبار

أشادت المطربة اللبنانية، إليسا، بطفلة صغيرة عمرها 6 سنوات، تنتقد بشكل مؤثر الوضع الراهن في لبنان.
وشاركت إليسا رسالة مصورة من الطفلة، التي تتطرق إلى قضية ولي الأمر، جورج، الذي أشعل النار في نفسه، بسبب تردي أوضاعه المعيشية، وعدم قدرته على دفع الأقساط الدراسية.
واتهمت الطفلة المسؤولين في لبنان بالكذب المتواصل على المواطنين.
واعتبرت إليسا عبر حسابها على “إنستغرام”، أن “حديث الطفلة أفضل من كل الكبار، على الرغم من أن عمره 6 سنوات”.
وأثار حادث إضرام ولي الأمر النار في نفسه، أمام المدرسة التي تدرس فيها ابنته، في الكورة شمالي البلاد، غضبا واسعا على المستويين الشعبي والحكومي في لبنان.
وعبر متابعون عن امتعاضهم مما جرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين ما حدث بـ “المأساة الحقيقية التي قد تحدث لأي مواطن نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة وغلاء المعيشة وارتفاع الأقساط المدرسية بشكل خيالي”.
وسبق لإليسا أن هاجمت الحكومة اللبنانية، في برنامج “صار الوقت”، على فضائية “إم تي في” اللبنانية، في شهر ديسبمر/كانون الأول.
وقالت إليسا في البرنامج: “أحيي الشعب اللبناني على “القرف” الذي يعيشه، فمنذ استشهاد رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري شعرت أنني ملتزمة كمواطنة، لأننا خسرنا رجلا بأهميته، سعى أن يضع لبنان على خريطة العالم فقتلوه، منذ وقتها شعرت كمواطنة يجب أن أعبر عن رأيي”.
سبوتنيك