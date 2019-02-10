القبض على نجل فنانة شهيرة متهم بقتل شخص و إلقاء جثته بمكب نفايات بالخرطوم

تمكنت مباحث شرطة مرور ولاية الخرطوم من القبض على نجل فنانة شهيرة قام بدهس مواطن والتخلص من جثته بمكب نفايات ، حسبما نقلت مصادر فإن نجل الفنانة كان يقود عربة بلا لوحات وأثناء سيره دهس مواطناً فتوقف وقام بحمله هو شخص آخر كان مرافقاً للمجني عليه .
وبينما كانوا في طريقهم لاسعاف المصاب وبحسب صحيفة الإنتباهة توفي قبل إيصاله المستشفى وعندما علم نجل الفنانة بأن المصاب قد توفي طلب من مرافق المصاب ان يقود السيارة بدلاً عنه لأنه كان يشعر برعب ورهبة وبالفعل ترجل المرافق وقبل أن يسير خطوات انطلق نجل الفنانة مغادراً المكان وتاركاً المرافق وهو في حالة ذهول وفي منطقة الهاشماب بأم درمان تخلص المهتم من الجثة والقى بها بمكب نفايات وغادر إلى منزله .
وكانت وسائط التواصل الاجتماعي قد تناولت قصة قتيل مكب النفايات وانتشرت شائعات عبر الوسائط تشيراً إلى أن القتيل لقي حتفه عقب تعرضة للتعذيب من قبل جهاز الأمن وراجت الشائعة عبر الوسائط إلى أن تمكنت شرطة مرور ولاية الخرطوم من فك طلاسم القضية والقبض على المتهم نجل الفنانة .
الخرطوم (كوش نيوز)