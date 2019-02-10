البرلمان العربي: كيان الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن خطوة مهمة

أعلن رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهيم السلمي، تأييده مبادرة المملكة العربية السعودية بإنشاء كيان للدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
وقال السلمي، في بيان صحفي تلقت “سبوتنيك” نسخة منه اليوم الاثنين، إن انطلاق التمرين البحري “الموج الأحمر ١”، الذي تشارك فيه سبع دول عربية، وهي: “السعودية، مصر، الأردن، السودان، اليمن، جيبوتي، ومراقبين من الصومال الفيدرالية”، هو خطوة مهمة في تأمين البحر الأحمر والمنافذ الاستراتيجية الهامة عليه.
وأشاد السلمي بدور المملكة في استضافة الاجتماع الذي أفضى للتوصل إلى إنشاء هذا الكيان الهام، والدور المحوري الذي تقوم به في ظل الظروف الدقيقة التي يشهدها العالم العربي، لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية وحفظ الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأكد رئيس البرلمان العربي، أن أهمية هذا الكيان تنبع من كونه ركيزة أساسية في حفظ الأمن القومي العربي، وأداة للتعاون البناء بين الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ويعد خطوة استراتيجيةً هامة لحماية المياه الإقليمية للدول العربية، وتأمين الملاحة في البحر الأحمر الذي يمثل أهمية كبيرة لاقتصاد الدول العربية والتجارة الدولية، حيث يمر من خلاله 13% من إجمالي التجارة العالمية.
وقال رئيس البرلمان العربي، إن إنشاء هذا الكيان سيسهم في التنمية والاستثمار والتجارة بين الدول العربية المطلة على البحر الأحمر، وسيعزز التنسيق بين الدول العربية في كافة المجالات لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم العربي، وسيفتح آفاقا جديدة للتضامن العربي سيكون لها مردودا إيجابيا في تحقيق طموحات الشعب العربي في الأمن والسلام والتنمية والازدهار.
سبوتنك.