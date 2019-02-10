وزيرة التربية تُطالب بتقديم المُتورِّطين في مقتل المُعلِّم للعدالة

طَالبت وزيرة التربية والتعليم العام مشاعر الدولب، الجهات العدلية بتسريع مُعاقبة الجُناة المُتورِّطين في تعذيب ووفاة مُعلِّم “خشم القربة” أحمد الخير الذي فَارَقَ الحياة داخل حراسات الأمن بخشم القربة بولاية كسلا، بذات الشفافية والسُّرعة التي أُجريت بها التّحقيقات، وأكّدت ثقتها في الأجهزة العدلية بالبلاد، وجدّدت انحياز وزارتها الدائم لكَافّة قضايا المُعلِّمين وحفظ حقوقهم.
وأكّدت الوزيرة في تعميم صحفي تحَصّلت “الصيحة” على نُسخةٍ منه أمس، على شفافية النائب العام وسُرعة الإجراءات، وأشادت بالاستجابة العالية لجهاز الأمن الوطني لتقرير النيابة واتّخاذ الإجراءات اللازمة بتوقيف المُتّهمين وتقديمهم للمُحاكمة في إطار الإنصاف والعدالة.
صحيفة الصيحة.
1 التعليقات
وجيد لبس
2019/02/10 at 6:08 م (UTC 2) رابط التعليق
كل صاحب حق له حقه