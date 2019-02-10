بالصورة ولأول مرة.. نجم منتخب مصر ونادى ليفربول محمد صلاح “بدون ذقن”

ظهر محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى بـ”لوك جديد”، بعدما نجح فى تعزيز حظوظه بالاحتفاظ بلقب هداف الدورى الإنجليزي للموسم الثانى على التوالى.
وسجل محمد صلاح هدفاً فى فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت مساء السبت على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.
ونشر محمد صلاح صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” بدون ذقن للمرة الأولى منذ فترة طويلة.
ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 17 متفوقاً بفارق “هدفين” على أوباميانج لاعب أرسنال و3 أهداف على هارى كين قائد توتنهام وسيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.
وتم اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة ليفربول وبورنموث من موقع “هوسكورد” العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.
وحصل محمد صلاح على 8.4 – 10 في التقييم الذي أعده الموقع عن مستويات لاعبي ليفربول وبورنموث في المباراة، وهو التقييم الذي لم يحصل عليه أي لاعب أخر من لاعبي الفريقين.
كتب – مروان عصام
اليوم السابع