كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > منوعات > بالصورة ولأول مرة.. نجم منتخب مصر ونادى ليفربول محمد صلاح “بدون ذقن”
الأقسام :

منوعات

2019/02/10

2019/02/10


بالصورة ولأول مرة.. نجم منتخب مصر ونادى ليفربول محمد صلاح “بدون ذقن”



شارك الموضوع :

ظهر محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى بـ”لوك جديد”، بعدما نجح فى تعزيز حظوظه بالاحتفاظ بلقب هداف الدورى الإنجليزي للموسم الثانى على التوالى.

وسجل محمد صلاح هدفاً فى فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت مساء السبت على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ونشر محمد صلاح صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” بدون ذقن للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

محمد صلاح هداف ليفربول
محمد صلاح هداف ليفربول

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 17 متفوقاً بفارق “هدفين” على أوباميانج لاعب أرسنال و3 أهداف على هارى كين قائد توتنهام وسيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.

وتم اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة ليفربول وبورنموث من موقع “هوسكورد” العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

وحصل محمد صلاح على 8.4 – 10 في التقييم الذي أعده الموقع عن مستويات لاعبي ليفربول وبورنموث في المباراة، وهو التقييم الذي لم يحصل عليه أي لاعب أخر من لاعبي الفريقين.

كتب – مروان عصام

اليوم السابع

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.