عالم يزعم توصله إلى توقيت دخول الروح إلى الجسد ومن أي عضو

أعلن الدكتور، ريك ستراسمان، أن الروح البشرية تدخل إلى جسد الجنين بعد سبعة أسابيع من الحمل، حيث تدخل عبرالغدة الصنوبرية والتي اعتبرها العالم قناة روحية.
ونشر العالم المتخصص في الطب النفسي فرضيته في كتاب بعنوان “دي إم تي الجزيئ الروحي”. حيث تعد مادة “ثنائي مثيل التربتامين” مادة مخدر قوية تنتجها الغدة الصنوبرية.
ويعتقد العالم أنه وبفضل هذه المادة يمكن تفسير الدور الغامض للروح بالتنبوء بالموت القريب، والأشياء الغامضة، والأحلام والحالات الغير اعتيادية الأخرى للوعي، وفق موقع “وان”.
وأشار العالم إلى أن “القناة الروحية” تبدأ بالظهور في الجنين بعد مرور 49 يوما من الحمل. ووفقا لكتابا “التبت” عن الموتى، هذا هو بالضبط الوقت الذي يستغرقه انتقال الروح إلى الجسد.
سبوتنيك