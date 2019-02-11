محاكمة موظف محكمة شرعية بتهمة تزوير وثائق زواج لأجانب

استمع قاضي محكمة جنايات الأزهري الابتدائية جنوب الخرطوم، “علي حسن” إلى أقوال شهود الاتهام في قضية محاكمة موظف بإحدى المحاكم الشرعية متهم بتزوير وثائق زواج لأجانب ومستندات أخرى.
وقال الشاهد الأول عند مثوله أمام المحكمة إنه أتى إلى منزل المأذون لأخذ بعض المستندات التي تخصه فوجد المتهم برفقة بعض الأشخاص يبرمون وثيقة زواج، وأكد أن المأذون طلب منه الشهادة على عقد الزواج مشيراً إلى أنه وافق على الشهادة وأخرج إثباته الشخصي ثم خرج بعد أخذ أوراقه، ونفى معرفته بخصوص تزوير العقود وتوقيعه الشخصي.
وأفاد الشاهد الثاني وهو مأذون محكمة، أن المتهم كان يعمل معه وأنه كان يحمل الختم في بعض الأحيان لذلك لم يكن يرتاب في أمره ولا يؤخره في الانتهاء من معاملاته، وأكد أمام المحكمة أن المتهم كان يأتيه بالمستندات عليها توقيع القاضي، وأوضح أنه تعامل معه بموجب الثقة ولأنه لم يكن على علم بتوقفه عن العمل عند تخليص آخر المستندات، وأوضح أنه عندما واجه المتهم بعد معرفته بتزويره أقر بخطئه.
وبحسب الاتهام فإن الشرطة كانت قد أوقفت المتهم بعد تلقيها بلاغاً بتهمة تزوير أوراق رسمية أثناء أداء عمله بالهيئة القضائية.
الأزهري : خولة حاتم
صحيفة السوداني