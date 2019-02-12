غرفة البصات تلوِّح بخطوات تصعيدية وتخاطب القصر

لوحت الغرفة القومية للبصات السفرية بإجراء خطوات تصعيدية حاسمة لمجابهة دخول الحافلات الصغيرة في الطرق المرور السريع، وطالبت القصر الجمهوري بحسم الفوضى.
ونوهت الغرفة بترك بصاتها السفرية والدخول في مجال النقل بحافلات صغيرة (هايس – شريحة – كريس)، حال عدم اتخاذ قرارات حاسمة من قبل الجهات المختصة لحظر سفريات الحافلات الصغيرة.
يذكر أن الغرفة دفعت بعدد من المذكرات لكل من مساعد الرئيس والنائب الأول، تطالب فيها بحظر عمل حافلات الهايس بطرق المرور السريع، وزادت بأنها غير مطابقة لمواصفات المرور السريع. وقال الأمين العام لغرفة البصات خالد حسن في تصريحات صحفية حسب صحيفة التيار أمس، إن الهايس غير ملتزمة بدفع الضرائب مثال شركات البصات السفرية، وحذر خالد من حالة استمرار عمل الحافلات الصغيرة بترك البصات والتوجه حول عمل حافلات الهوايس. ولكنه عاد وقال سنلتزم بالصبر، لحين توفيق أوضاع أصحاب الحافلات الصغيرة.
الخرطوم (كوش نيوز)
4 التعليقات
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تسقط بس
2019/02/12 at 11:13 ص (UTC 2) رابط التعليق
ديل مافيا الملاعين ديل
طيب نافسوهم في الاسعار و كله في صالح المواطن
اول مرة اسمع الهايسات غير مطابقة للمواصفات وهي شغالة في دول كتيرة و بين الدول كمان خطوط قارية
لا للاحتكار
sawah sudani
2019/02/12 at 1:53 م (UTC 2) رابط التعليق
مافيات البصات الانتحاريه الكلاب
بالعكس نطالب الدوله بفتح الباب لدخول كل أنواع السيارات المستعملة منذ عام ٢٠٠ و ما فوق حتى تنتهى مشكلة المواصلات بالبلاد و تسحب كل أوراق الضغط التى يستعملها ذئاب الجشع و الاحتكار و صناع الأزمات و الاستغلال
الطريفي زول النصيحة
2019/02/12 at 4:46 م (UTC 2) رابط التعليق
ليه الحسد ما تخلوهم يترزقوا وانتوا يعني قاعدين تدفعوا ضرائب كاملة لسة شغالين تدفعوا بالتذكرة القديمة وتاخدوا من المواطن سعر تزكرة حسب مزاجكم تلقي تزكرة مكتوب عليها ١٠٠ تخلسوا ٢٠٠ كفاية مشاكل اي زول يقوم بواجبه ولا يتقاعس ولا يعني البلد ماشة بمزاجم يا اصحاب البصات
Montaser mohamed
2019/02/13 at 11:20 م (UTC 2) رابط التعليق
الاهم انه التنافس في صالح المواطن
ياريت لو تركزو في السمسارة بتاعنكم البرفعو التذاكر من راسهم .