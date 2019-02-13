كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > ثقافة وفنون > بالفيديو.. فنانة مصرية تصور فيديو كليب للأغنية السودانية (حبيبي تعال نتلم) وتأكل الجو
الأقسام :

ثقافة وفنون, مدارات

2019/02/13

2019/02/13


بالفيديو.. فنانة مصرية تصور فيديو كليب للأغنية السودانية (حبيبي تعال نتلم) وتأكل الجو



شارك الموضوع :

طرحت الفنانة الشابة المصرية النوبية مرام محمد، الأغنية السودانية الشهيرة “حبيبي تعال نتلم”، على طريقة الفيديو كليب. وصور الفيديو في مدينة أسوان، وتم تنفيذ الأغنية بالسلم الخماسي، المعروف في السودان.

وبحسب مشاهدة محررة كوش نيوز ذكرت مرام سابقاً في لقاء تلفزيوني: إن الأغنية كانت أحد أسباب شهرتها في مصر، وعدد من الدول العربية، وأضافت: “أنا كنت بهظر لمن غنيت الأغنية السودانية، لكنها لاقت قبولاً كبيراً في وسائل التواصل الاجتماعي في السودان”.

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  2

2 التعليقات

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.