الرئاسة: لا اتجاه لتشريد العاملين بميناء بورتسودان

أكد النائب الأول للرئيس الفريق أول ركن بكري حسن صالح، اهتمام الحكومة بقضية العاملين بميناء بورتسودان الجنوبي بعد توقيعها عقداً مع شركة فلبينية لإدارة وتشغيل محطة الحاويات بالميناء لمدة (20) عاماً، معلناً التزامهم بإستيعاب كافة العاملين في الموانئ دون تشريد لأي عامل.
وتلقى النائب الأول، تنويراً من والي البحر الأحمر الهادي محمد، عن مجمل الأوضاع بالولاية وسير تنفيذ مشروعات التنمية والخدمات.
وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن النائب الأول وجه بالاهتمام بخدمات الكهرباء والمياه بولاية البحر الأحمر وتوفير السلع والخدمات الضرورية للمواطنين.
وقال إن بكري، اطلع على موقف انسياب المواد البترولية عبر الميناء الرئيسي إلى ولايات السودان المختلفة.
صحيفة السوداني.